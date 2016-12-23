В Южно-Сахалинске назвали победителей конкурса «Новогодние огни-2017»

Как сообщили РИА Сахалин-Курилы «в пресс-службе мэрии на вечере называли победителей ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017».

- Этот год складывался непросто для большинства отраслей, в том числе и для предприятий потребительского рынка, но мы завершаем его с хорошими результатами, - сказал в своем выступлении начальник департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александр Бандюков. - Прежде всего хочу поблагодарить вас за труд - именно вы работаете с потребителем, с нашими горожанами, а значит, от вас во многом зависят общее состояние общества, настроение жителей города, удовлетворенность качеством получаемых услуг и товаров.

Александр Бандюков также отметил, что с каждым годом предприниматели все активнее участвуют в городском смотре-конкурсе новогоднего оформления, все больше праздничной иллюминации и атрибутики появляется в витринах магазинов, ресторанов, гостиниц в декабре. Но самое главное, что у бизнеса есть стремление не просто украсить свой фасад, но и проявить себя творчески - некоторые даже изготавливают украшения для торговых залов своими руками.

На мероприятии также были вручены благодарственные письма от регионального министерства сельского хозяйства Александру Бандюкову и начальнику отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Елене Красновой.

В завершение церемонии награждения организаторы поделились планами по дальнейшему развитию конкурса «Новогодние огни». Сейчас ведется работа над тем, как сделать его еще более красочным и интересным.