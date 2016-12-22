Главные события 2016 года: герефорды из Красноярска, свободный порт и аэровокзал

Наступил Новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте! Приятного вам отдыха!

Предлагаем подборку событий за июль

Корсаковский порт станет свободным Несколько ключевых портов Дальнего Востока, в том числе корсаковский, станут свободными. На их территориях создадут особые условия для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Необходимые поправки внесены в федеральные законы.

150 герефордов прибыли из Красноярска на Сахалин Полторы сотни племенных герефордов прибыли на Сахалин из Красноярского края. Животных на остров доставили морем. Утром 1 июля их встречали в порту Холмска представители совхоза «Южно-Сахалинский», куда и увезли на постоянное место жительства.

Сахалин будет сотрудничать с Тульской областью Олег Кожемяко посетил Тулу во время рабочей поездки. Между правительствами двух областей подписано соглашение о взаимодействии. - С главой Тульской области Алексеем Дюминым мы рассмотрели несколько перспективных направлений. В первую очередь речь идёт о налаживании контактов между предприятиями. В частности, обсуждались возможности организации прямых поставок рыбы и морепродуктов с Сахалина, – отметил Олег Кожемяко.

Морское сообщение Сахалин – Япония восстановлено 4 июля соглашение об этом подписали Сахалинское морское пароходство (SASCO) и Hokkaido Sakhalin Line Ltd. О восстановлении маршрута при личной встрече договорились глава Сахалинской области Олег Кожемяко и губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси.

Эскизный проект аэровокзала Южно-Сахалинска одобрен Различные варианты строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске рассматриваются с осени 2014 года. Свои предложения представила корейская компания LS Networks. Однако стоимость ее проекта – свыше семи миллиардов рублей – была сочтена чрезмерной. Вскоре инженеры проектной компании «ВиПС» из Санкт-Петербурга представили три новых концептуальных решения аэровокзала. Они обсуждались на популярных сахалинских сайтах в сети Интернет. Один из вариантов, получивший одобрение большинства участников, лег в основу эскизного проекта, который подготовили сотрудники проектной организации – ООО ПИ «Красаэропроект» из Красноярска.