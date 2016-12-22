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30 декабря 2016 13:13 / Происшествия / преступления / криминал  

На Сахалине поймали грабителей-гастролеров

Сахалинские полицейские задержали «гастрольную» группу, которая за вторую половину декабря этого года ограбила несколько магазинов в области.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, в банде состояли два 21-летних островитянина и их подельник 1992 года рождения. В настоящее время троица задержана, решается вопрос о заключении молодых людей под стражу.

Сообщение о первом преступлении поступило в дежурную часть Южно-Сахалинска 15 декабря. Двое мужчин в черной одежде и масках ворвались в один из продуктовых магазинов областного центра и, угрожая сотрудникам пистолетом, похитили кассу с выручкой. Через несколько дней аналогичное нападение на торговую точку произошло в Корсакове, затем в селе Троицком, а еще через несколько дней в Поронайске.

Ознакомившись с материалами уголовных дел, возбужденных по вышеописанным фактам, оперативники областного уголовного розыска пришли к выводу, что на территории Сахалина действуют так называемые «гастролеры» - злоумышленники, которые на непродолжительное время приезжают в населенный пункт специально для совершения преступления, после чего быстро покидают пределы города. Версию того, что к разбоям причастны одни и те же лица подтверждали также показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения.

Оперативники установили, что преступления были совершены группой из двух-трех мужчин, которые передвигались на легковом автомобиле. Составленные ориентировки, а также имеющиеся сведения были переданы во все районы Сахалинской области. Дежурные экипажи полиции были переведены в усиленный режим, ведь злоумышленники могли нанести визит в любой населенный пункт острова.

29 декабря в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило сообщение о том, что на местный магазин было совершено разбойное нападение. Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав всех территориальных органов сахалинской полиции, на дорогах выставлены заградительные посты. В результате целого комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в Долинском районе, в котором, как выяснилось позже, злоумышленники намеревались совершить следующее преступление.

Автомобиль подозреваемых был остановлен сотрудниками долинской полиции на въезде в райцентр. При проверке документов сотрудник обратил внимание на одного из пассажиров, который попадал под описание разыскиваемых злоумышленников - по имеющейся ориентировке совпали телосложение и фигура. При осмотре авто полицейские заметили под передним сидением пистолет и незамедлительно задержали подозреваемых.

В ходе дальнейшей работы следственно-оперативной группы правоохранители также обнаружили в машине маски и одежду, в которой злоумышленники совершали нападения, охотничий нож и отвертки, которые они использовали для запугивания продавцов, а также деньги, похищенные из магазинов.

Как установлено, подозреваемые действовали в группе из трех человек. Они действительно заранее приезжали в населенный пункт и устанавливали наблюдение за каким-нибудь магазином. Сначала, переодевшись в светлую одежду, злоумышленники приходили в магазин под видом покупателей и высматривали, как устроена касса. Через несколько часов, переодевшись уже в темное и надев маски, двое из преступной группы совершали нападение, а третий ждал их возле магазина за рулем заведенной машины.

В настоящий момент трое подозреваемых 1992 и 1995 годов рождения задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также оперативниками устанавливается причастность указанных граждан к совершению иных преступлений.

Фото регионального МВД

Теги  Деньги Криминал Магазины Преступления

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