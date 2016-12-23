Главные события 2016 года: дача Деда Мороза и крещенская купель

Как признался сам Дед Мороз, переквалифицироваться в дачника ему предложила администрация парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. В украшенную к праздникам деревянную избушку возле озера Верхнего мог зайти любой желающий.

Сотрудники островного МЧС утром 18 января приступили к подготовке водоёма в парке имени Гагарина, где во время Крещения будут купаться жители и гости Южно-Сахалинска. Во время расчистки проруби от наледи водолазы нашли стенд-фигуру «Буратино» размером с человеческий рост, а также резиновую тапку.

На Сахалине в крещенской купели нашли Буратино

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин , обвиняемый во взяточничестве, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Дело связано с выборами депутатов в Городскую думу Южно-Сахалинска.

Пробные партии буйволятины и конины завезли на Сахалин

Первые пробные партии мяса буйвола и конины завезли в январе на Сахалин, сообщила заместитель министра торговли и продовольствия островного региона Наталия Розанова 29 января на заседании регионального штаба по оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков.

Один из поставщиков завез 2 тонны буйволятины и 350 кг конины. Сахалинцам предоставлена возможность оценить вкус этих нетрадиционных продуктов. Если будет спрос, партии увеличат.