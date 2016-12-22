Главные события 2016 года: смерть медведя Обамы, коровы из Амурской области и японская утварь

Наступил Новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте! Приятного вам отдыха!

Предлагаем подборку событий за май

Авиакомпания «Якутия» пришла на Сахалин Аэропорт Южно-Сахалинска теперь сотрудничает с авиакомпанией «Якутия». Сегодня на островной земле приземлился первый самолёт новоиспечённого партнёра. На борту лайнера Sukhoi Superjet 100 (который ещё ни разу не летал на Сахалин) прибыли 40 пассажиров, следовавших не только в Южно-Сахалинск, но и в Токио.

На Шумшу отстреляли медведя, которого в народе прозвали Обамой Охота на темного медведя на Шумшу велась с прошлого года, именно он наносил наибольший урон оленьему поголовью. Всего на небольшом островке, расположенном в 2 км от Парамушира, обитают около 12-15 косолапых.

После трехлетнего ремонта в Южно-Сахалинске открыли ККЗ «Октябрь» Реконструкция длилась почти три года, и 8 мая символическую красную ленту у входа перерезали губернатор области Олег Кожемяко, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин и Римма Бессуднова, много лет руководившая «Октябрем».

«Губернские ведомости» провели в День Победы необычную акцию 9 мая журналисты и редакторы газеты «Губернские ведомости» не остались в стороне от празднования Дня Победы и организовали для посетителей южно-сахалинского городского парка праздничную акцию. Её название было незамысловатым и в то же время многозначным — «Наша победа!».

Первый в России киномобиль приехал на Сахалин Он поступил из Нижнего Новгорода. Передвижной мобильный кинотеатр - известная вещь за границей, но в России такое впервые. Это фура на 67 мест, которая за 20 минут раскладывается как спичечный коробок и превращается в кинотеатр с креслами, возможностью показа в 3D и звуком вокруг.

Экспонаты периода Карафуто находят строители нового микрорайона в Южно-Сахалинске Находки японского периода стали обыденным явлением для строителей жилых домов в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Предметы быта японцев, которые жили в этих местах более семи десятилетий назад, здесь находят практически каждый день. Например, недавно экскаваторщики обнаружили небольшой чайник, мелкие, но глубокие тарелки, возможно, для супа, чашки, бутылки, флаконы. Что примечательно, рабочие нередко находят целую посуду, которая никак не пострадала от времени. Попадаются и статуэтки, которые, по мнению строителей, представляют интерес. Такие находки они сохраняют и даже отдают в музей.

«Россия» соединила Южно-Сахалинск с Москвой Авиакомпания «Россия», входящая в группу компаний «Аэрофлот», 14 мая впервые прибыла на Сахалин. Работает воздушный перевозчик на московском направлении. Полет осуществляется на Боинге-777-200ER

Стоянку эпохи среднего неолита обнаружили на Кунашире археологи СахГУ Это одна из первых находок в новом полевом сезоне малого инновационного предприятия «Изыскатель СахГУ» в составе научно-исследовательского института опережающего развития Сахалинского государственного университета.

Суд удовлетворил иск генпрокуратуры по имуществу Хорошавина Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ к бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и членам его семьи об отчуждении их имущества на 1,1 млрд рублей в доход государства. Судья Егор Лукша принял решение на заседании городского суда Южно-Сахалинска 20 мая.

Совхоз «Южно-Сахалинский» получил «умное» хранилище для овощей Совхоз «Южно-Сахалинский» получил овощехранилище с компьютерным управлением. Оно вмещает 3 тыс. тонн продукции – более половины, что сейчас производит предприятие, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.