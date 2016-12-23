В Южно-Сахалинске разыскиваются хозяева для брошенного на морозе щенка

Предновогодний сюрприз бросился на руки жалостливой сотруднице ИД «Губернские ведомости» возле гостиницы «Турист» в Южно-Сахалинске. Гладкошерстный щенок сильно замерз.

– Лапки были совсем холодные, – говорит Ольга.

Конечно, оставить собачьего ребенка на улице она не смогла, принесла в редакцию. Однако, понятное дело, в офисе ему не место.

Может быть, у щенка есть хозяин, хотя песик и был без ошейника. В любом случае мы срочно ищем ему передержку.