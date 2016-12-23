В Южно-Сахалинске разыскиваются хозяева для брошенного на морозе щенка
Предновогодний сюрприз бросился на руки жалостливой сотруднице ИД «Губернские ведомости» возле гостиницы «Турист» в Южно-Сахалинске. Гладкошерстный щенок сильно замерз.
– Лапки были совсем холодные, – говорит Ольга.
Конечно, оставить собачьего ребенка на улице она не смогла, принесла в редакцию. Однако, понятное дело, в офисе ему не место.
Может быть, у щенка есть хозяин, хотя песик и был без ошейника. В любом случае мы срочно ищем ему передержку.
Щенок очень контактный, ласковый, спокойный, большим не будет. Это девочка. Пока зовем ее Мотей. Мордочка у нее очень грустная, потому что она не понимает, что с ней случилось и почему она вдруг оказалась в страшном холодном месте, где полно машин.
Обидеть щенка еще никто не успел, поэтому он совершенно адекватен и непуглив. На всех незнакомых людей смотрит без страха.
Более полную информацию можно получить по телефону 26-32-87.
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