Главные события 2016 года: неспящие медведи и мультяшные грибы
Наступил Новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте! Приятного вам отдыха!
Предлагаем подборку событий за февраль
Депутат Городской думы Юрий Азизов заключен под стражу
Он обвиняется в даче взятке. 26 февраля 2016 года такое постановление вынес Южно-Сахалинский городской суд.Как полагает следствие, в 2014 году подозреваемый хотел принять участие в выборах депутатов Городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Он передал взятку должностным лицам Сахалинской области в размере 10 млн рублей. Взамен последние должны были оказать Азизову содействие в подготовке избирательной кампании.
Сахалинка ЭММА М выпустила первый музыкальный альбом
Популярная певица Эмма Блинкова, больше известная как ЭММА М, вместе со своей группой 26 февраля выпустила первый мини-альбом под названием «1», об этом поклонникам она сообщила на своей страничке в Инстаграме.Около года назад уроженка Сахалина заявила о себе на большой сцене в Москве, выпустив дебютную композицию авторства Александра Хорошковатого «Штрихкоды», которая быстро завоевала любовь слушателей. А клип, снятый Ниной Дягилевой и Данилом Зотовым, набрал почти 700 тысяч просмотров на You tube.
Теплая зима в этом году не дала уснуть медведям и енотам в зоопарке
Теплая зима в этом году не дала уснуть медведям и енотам в зоопарке
Три бурых медведя, обитающие в Сахалинском зоопарке, этой зимой не залегли в спячку. Виной тому достаточно высокие для зимы температуры.
На Сахалине сняли мультфильм «Про грибочки и любовь
Премьера сахалинского мультфильма с рабочим названием «Про грибочки и любовь» состоится во второй половине февраля. Это очередная серия знакомого уже многим «грибного мультсериала» Сахалинской студии компьютерной графики и анимации «Фантомакс продакшн».
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