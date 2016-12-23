Главные события 2016 года: неспящие медведи и мультяшные грибы

Он обвиняется в даче взятке. 26 февраля 2016 года такое постановление вынес Южно-Сахалинский городской суд.Как полагает следствие, в 2014 году подозреваемый хотел принять участие в выборах депутатов Городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Он передал взятку должностным лицам Сахалинской области в размере 10 млн рублей. Взамен последние должны были оказать Азизову содействие в подготовке избирательной кампании.

Популярная певица Эмма Блинкова, больше известная как ЭММА М, вместе со своей группой 26 февраля выпустила первый мини-альбом под названием «1», об этом поклонникам она сообщила на своей страничке в Инстаграме.Около года назад уроженка Сахалина заявила о себе на большой сцене в Москве, выпустив дебютную композицию авторства Александра Хорошковатого «Штрихкоды», которая быстро завоевала любовь слушателей. А клип, снятый Ниной Дягилевой и Данилом Зотовым, набрал почти 700 тысяч просмотров на You tube.

Сахалинка ЭММА М выпустила первый музыкальный альбом

Теплая зима в этом году не дала уснуть медведям и енотам в зоопарке

Теплая зима в этом году не дала уснуть медведям и енотам в зоопарке

Три бурых медведя, обитающие в Сахалинском зоопарке, этой зимой не залегли в спячку. Виной тому достаточно высокие для зимы температуры.