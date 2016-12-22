Сахалинские горнолыжники сохранили лидерство в Кубке России

Сборная Сахалинской области по горнолыжному спорту вернулась с этапов Кубка России лидером турнирной таблицы.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, островные горнолыжники прибыли домой после двухмесячного отсутствия. Причем возвращение получилось триумфальным – удачное выступление на трех этапах прошедших в разных местах Южного Урала Кубка России позволило сахалинцам возглавить турнирную таблицу. Таких результатов в истории островного спорта еще не было. Особенно хочется отметить юниорский состав сборной.

По словам тренера юниорской команды Евгения Зараховича, его подопечные только в этом году начали выступать во взрослой группе и вышли на уровень FIS.

- Им всего 16 лет, у них нет заработанных очков, мест в рейтинге. К тому же им пришлось стартовать последними. Однако ребята сумели показать достойный результат. В общем, они справились с задачей получить хорошие очки и рейтинг, чтобы в новом сезоне стартовать ближе к лидерам, - поделился наставник.

Софья Матвеева в составе сборной области в Уфе с опытными спортсменами Артемом Паком, Юрием Друговым и Владиславой Буреевой опередила всех. Эта победа для спортсменки стала самой запоминающейся.

- В Миассе я заняла третье место. Эта моя первая медаль в личном зачете соревнований FIS в моей группе. Я занимаюсь уже восемь лет, и результаты растут с каждым турниром, - поделилась спортсменка.

Александр Воронов стал вторым в гигантском слаломе. Он долго шел к этому результату, хотя уже три сезона спортсмен выступает в категории FIS.

- Погода была очень холодная – минус 26. Переболели немного, но все-таки удалось собраться с силами. Хорошо еще, что мы не переезжали, все было в одном месте. В прошлом году постоянные передислокации сбивали с рабочего ритма, - отметил горнолыжник.

Группу лидеров на всех этапах Кубка России составили островные горнолыжники. Это мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов, Владислава Буреева и Алексей Жилин, мастера спорта России Артем Пак, Владислав Осипов и Юрий Другов, кандидаты в мастера спорта Софья Матвеева, Татьяна Никитина, Анна Горбенко, Александр Воронов, Леонид Трясов, Дмитрий Пышкин, Артем Кашенцев, Кирилл Казаков и Иван Сазонов.

Основной состав региональной сборной продолжает учебно-тренировочные сборы на Урале. В январе они выступят на международных соревнованиях Far East Cup в Южной Корее.