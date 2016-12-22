В Южно-Сахалинске ищут директора парка им Гагарина

Управление культуры администрации Южно-Сахалинска продолжает поиски кандидатуры на вакантную должность директора парка им Гагарина.

Как рассказала руководитель подразделения Ирина Герасимова РИА «Сахалин-Курилы», пока не поступило ни одной официальной заявки,

- Однако мы постоянно принимаем звонки от потенциальных претендентов на должность директора парка. Люди интересуются квалификационными требованиями, которые мы предъявляем, условиями проведения конкурса. Подчеркну, что у нас нет «своего человека»: конкурс будет проходить максимально прозрачно и открыто, - отметила Ирина Герасимова.

Положение о конкурсе размещено на сайте управления культуры администрации Южно-Сахалинска. Среди требований к претенденту на должность наличие высшего профессионального образования в сфере экономики, культуры и искусство или педагогики и стажа работы на руководящих должностях в культурно-досуговых учреждениях не менее 2 лет. У будущего руководителя может быть также среднее профессиональное образование в этих же сферах, но опыт руководящей работы должен составлять уже не менее трех лет. Кроме того, он должен знать законодательство в области культуры и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг, основы организации труда, делопроизводства, законодательство о и др. Полный перечень квалификационных требований, а также образец анкеты для заполнения и контактная информация размещены на портале управления культуры.

Документы на конкурс принимаются до 1 февраля 2017 года. Директор парка будет определен по результатам заседания специально созданной комиссии, в состав которой войдут представители администрации Южно-Сахалинска, управления культуры и управления кадровой политики мэрии, а также учреждений культуры города.