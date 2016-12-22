В Сахалинском зоопарке родился символ уходящего года

Под занавес уходящего года в Сахалинском зооботаническом саду родилась маленькая обезьянка.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе учреждения, первенец появился у пары зеленых мартышек Чипа и Дианы. Специалисты окрестили маленький символ 2016 года Гариком. Малыш чувствует себя хорошо, за ним неусыпно наблюдают ветеринары зоопарка.

По мнению сотрудников учреждения, появление потомства – это верный признак хороших условий содержания. Познакомиться с новым постояльцев посетители смогут уже в новом 2017 году.