Сахалинцев приглашают на массовый спуск Дедов Морозов

СТК «Горный воздух» приглашает сахалинцев на самое яркое событие первого зимнего месяца.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе горнолыжного комплекса, 5 января на западном склоне горы Большевик в 12:00 начнется массовый спуск Дедов Морозов.

Участие в зрелищном мероприятии не ограничено возрастными рамками. Желающим совершить головокружительный спуск необходимо иметь только экипировку главного новогоднего персонажа (шапку и шубу) и лыжи или борд. В таком случае подъем на канатной дороге будет бесплатным. Если импровизированный дед Мороз ограничится головным убором Санта Клауса, ему полагается только горячий чай.

Для всех гостей, кто пришёл в костюме Деда Мороза, услуги подъемника будут бесплатными с 11:00 до 12:00.