Главные события 2016 года: первые «дв-гектары» и капсульный отель

Наступил Новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте! Приятного вам отдыха!

Предлагаем подборку событий за июнь

Первые «дальневосточные гектары» выдают на Сахалине Бесплатные «дальневосточные гектары» начали выдавать на Сахалине 1 июня. Пилотным районом стал Тымовский городской округ. В первые часы приема заявок в администрацию обратились четыре человека.

Сахалинский завод «Северная звезда» отметили в Минсельхозе России Сахалинский завод по производству пива и безалкогольных напитков «Северная звезда» отметили в Министерстве сельского хозяйства РФ. Министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко вручила почетную грамоту и памятный знак за производственные достижения генеральному директору холдинга Виктору Левандовскому.

Супруги из Углегорска спасли выброшенного на берег детеныша косатки Детёныша косатки днем 8 июня на побережье в районе бывшей мебельной фабрики обнаружила семейная пара из Углегорска. Вероятно, его выбросило на сушу волной. Мать млекопитающего в это время плавала метрах в 50 от берега.

Проектировщики Чехов-центра и «Адмирала» получили золотые дипломы На фестивале «ДВ -зодчество» в Хабаровске золотые дипломы получили проектировщики двух сахалинских объектов. Авторский коллектив сахалинского жилого комплекса «Адмирал» - ООО «Перспектива» - получил золотой диплом в номинации «Архитектура жилых зданий и комплексов». В номинации «Реставрация и реконструкция зданий, сооружений и комплексов» золотым дипломом отметили ОАО «Сахалингражданпроект» за проект капитального ремонта Чехов-центра в Южно-Сахалинске.

Сергей Гейченко вступил в должность мэра Александровск-Сахалинского района Сергей Гейченко официально вступил в должность мэра Александровск-Сахалинского городского округа. 10 июня в центральном районном Доме культуры состоялась торжественная инаугурация. Новый руководитель муниципального образования принял присягу и получил символический знак города в виде медали.

Первый капсульный отель открылся в Южно-Сахалинске Первый капсульный отель открылся в Южно-Сахалинске. Стоимость проживания – 650 рублей в сутки. Он уже принял посетителей из Хабаровска, Омска, Челябинска, Читы, Тюмени, Уфы, Улан-Удэ. Среди его постояльцев - хоккеисты, баскетболисты, танцоры и пр.

Аэродром Матуа принял первый борт Бывший японский аэродром времен Второй мировой войны восстанавливают на курильском острове Матуа. В работе по расчистке территории задействована специальная техника, которую привезла на остров экспедиция Минобороны.

Сахалин впервые завоевал Кубок всероссийского танкового биатлона Сахалинские танкисты впервые победили на всероссийском этапе армейских международных военных игр «Танковый биатлон–2016». Они взяли кубок. 16 июня в Южно-Сахалинске прошла торжественная церемония награждения «военных биатлонистов».

Сахалинским шахтерам выплатили зарплату Работникам единственной на Сахалине угольной шахты выплатили заработную плату. Долг перед шахтерами на предприятии «Сахалинуголь-6» составлял 17,7 млн рублей. Задержка зарплаты коснулась более 500 работников.

На Сахалине выдали первые значки ГТО Первые золотые значки ГТО выдали на Сахалине в олимпийский день, 18 июня. Обладателями звания «Готов к труду и обороне» стали островные старшеклассники.

На Курилах обнаружен затонувший японский самолёт Участники масштабной экспедиции Министерства обороны РФ и Русского географического общества обнаружили 18 июня на острове Матуа затонувший японский самолёт.

«Сахалинский Артек» открылся после долгого перерыва «Сахалинский Артек» принял первую смену ребят. Загородный оздоровительный лагерь находился в заброшенном состоянии почти десять лет. Работы по его восстановлению начались по поручению губернатора Олега Кожемяко.