Центр Южно-Сахалинска на праздники освободят от транспорта

В Южно-Сахалинске на время проведения праздничных новогодних мероприятий будет ограничено движение транспорта в центре областной столицы.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, по площади Ленина проезд будет закрыт с 21:00 31 декабря до 18:00 8 января. Кроме того, в этот же день с 21:00 до 04:00 первого дня нового года ГИБДД перекроет прилегающие к площади улицы. Ограничение введут на Коммунистическом проспекте от Амурской до Вокзальной, ул. Ленина от Хабаровской до Антона Буюклы и ул. Карла Маркса от Амурской до Вокзальной.

При подготовке к праздникам и для повышения безопасности во время мероприятий вводится временный запрет на остановку и стоянку автомобилей в местах массового скопления людей. Он будет действовать с 21:00 31 декабря до 18:00 8 января на южной стороне Коммунистического проспекта (от Ленина до Вокзальной), с северной стороны Карла Маркса (на аналогичном участке) и на ул. Антона Буюклы (от Вокзальной до Ленина).

Объезд места ограничения обычными маршрутами общественного транспорта будет осуществляться по привокзальной площади и ул. Амурской. Специальные маршруты, которые будут работать в новогоднюю ночь, центр города объедут по ул. Хабаровской, Амурской и Поповича.

Администрация Южно-Сахалинска призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на улицах города.