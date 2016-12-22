Сахалинские пловцы провели последний турнир года

В городском бассейне Южно-Сахалинска состоялись последние соревнования по плаванию в уходящем году.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, турнир по традиции был посвящен наступающему Новому году и Рождеству. В нем участвовали около 150 спортсменов из областного центра и Холмска.

Пловцы от семи лет и старше покоряли дистанции на 50, 100 и 200 метров баттерфляем, брассом, на спине и вольным стилем.

- Эти соревнования не преследуют погоню за секундами и рекордами, а скорее знаменуют грядущие праздники. Мы не проводим награждение лучших, а дарим всем без исключения сладкие подарки за участие, - рассказал главный судья соревнований, тренер-преподаватель южно-сахалинской ДЮСШ по плаванию Борис Ториков.

С 1 по 3 января городской бассейн уйдет на зимние каникулы. С 4 января возобновятся тренировки у пловцов и представительниц художественной гимнастики. Для населения с 4 по 6 января будут открыты сеансы с 15:00 до 19:45. В свой привычный рабочий график бассейн вступит с 8 января.