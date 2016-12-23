Южносахалинцев приглашают встретить 2017 год

В Южно-Сахалинске 1 января нового года через час после боя кремлевских курантов начнутся традиционные народные гулянья.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, большая развлекательная программа «Новогодний киноконцерт по-сахалински» стартует на площади Ленина в 01:00. Со сцены прозвучат всеми любимые композиции о зиме в исполнении ансамбля «Русский терем». С песнями из известных кинофильмов выступят шоу-проект «Диез» и дуэт вокалистов в составе Дмитрия Русанова и Павла Бусырева.

Ведущие концерта не дадут замерзнуть зрителям. Они предложат горожанам шуточные «петушиные бои», а также разнообразные веселые и подвижные конкурсы.

В 01:30 в небе над городом прогремит первый салют и появление главных персонажей торжества - Деда Мороза, Снегурочки и символа 2017 года огненного Петуха. Праздничная программа завершится в 03:00 музыкальным фейерверком.

Новогодние торжества в эту ночь с 01:00 до 03:00 пройдут во всех планировочных районах городского округа. Жителей села Березняки ждут в ДК «Родник» на праздник «Веселая неразбериха у елки». В ДК «Старорусский» пройдет «Новогодний маскарад». Для дальненцев (ДК «Дальненский») состоится массовое гулянье «Новогодние проделки». Жителей Новоалександровска ждут на «Новогоднюю карусель» в ЦНК «Радуга». В ДК села Ключи пройдет развлекательная программа «Здравствуй, здравствуй, Новый год!». Новогодние торжества в Луговом начнутся с 24:30 на центральной площади. Для синегорцев праздник запланирован в ЦНК «Радуга». В Доме культуры «Электрон» жителей Весточки ждет программа «Волшебство новогодних огней».

Для удобства жителей и гостей областного центра в новогоднюю ночь с 22:55 до 04:50 будут курсировать семь специальных автобусов по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Новоалександровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города.