Центр внимания. Выпуск от 30 декабря

Следы уходящего года

Уходящий год был богат на события, инвестиционные проекты и запоминающиеся встречи. Так, Сахалинская область оказалась в фокусе всего мира в свете укрепления российско-японских отношений. В числе значимых решений - установление свободного приграничного перемещения жителей двух островных регионов - Сахалина и Хоккайдо.

Панихида по погибшим

К сожалению, уходящий год оказался богатым не только на хорошие события. Трагедия, произошедшая в небе над Черным морем, заставила вздрогнуть всю страну. Погибли музыканты, летчики, журналисты. Островные священники приглашают сахалинцев на панихиду по погибшим в авиакатастрофе. Церемония уже проходила в Рождественском кафедральном соборе, но священнослужители решили ее повторить 31 декабря по просьбам прихожан.

Что готовит год грядущий?

С 2017-го в России начнет действовать ряд законов, принятых депутатами Государственной думы. С 1 января изменения коснутся таких сфер, как пенсионное обеспечение госслужащих, деятельность коллекторских фирм, а также продажа автомобилей иностранного производства, ввозимых на территорию нашей страны.

Обновленная «Россия»

Два кинозала, студия звукозаписи и боулинг. В Холмске открыли обновленный кинодосуговый центр «Россия». Завершения реконструкции культурного центра жители ждали три года.

Телячий детский сад

В канун нового года в совхозе «Корсаковский» - долгожданное пополнение. Коровы, привезенные из Амурской области, дали первый приплод. На свет появились десять телят. Это первый, пока еще малый результат большого проекта по разведению скота мясных пород.

Яркий, храбрый, огненный

Наступающий 2017-й — год Красного Огненного Петуха. Он станет ярким на события, обещает успех в карьере и финансовое благополучие - но только тем, кто будет усиленно работать. А как живется главным героям наступающих праздников. Съемочная группа ОТВ отправилась по курятникам в поисках самых интересных представителей породы.

Семья в подарок

Более 200 сахалинских детей в уходящем году обрели новые любящие семьи. Число сирот в социальных учреждениях стремительно сокращается. И жители области уже берут под свое крыло даже малышей из других регионов. Юный герой нашего следующего сюжета впервые в жизни встретил Новый год с настоящей живой елкой.

25 добрых дел

Издательский дом «Губернские ведомости» поздравил воспитанников Троицкого детского дома с Новым годом. Подарками стали книги, которые сразу привлекли к себе внимание юных сахалинцев.

Работа медучреждений в праздники

Праздничные дни внесут свои коррективы в работу медицинских учреждений. Они будут функционировать по-особому графику. Так, например, с 31 декабря по 8 января все стационары больниц, станции скорой помощи, травматологические пункты городской поликлиники №7 и областной детской больницы будут работать круглосуточно. В эти дни стоматологическая поликлиника открыта для пациентов с 08:00 до 20:00.

Праздник к нам приходит

До Нового года остались считанные дни. В Южно-Сахалинске идут последние приготовления к празднику. О том, какие развлекательные мероприятия подготовили для горожан, расскажут корреспонденты ОТВ.