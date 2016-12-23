В Южно-Сахалинске завершился проект «Доктор Клоун спешит на помощь!»

В Южно-Сахалинске подвели итоги социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, он реализовывался с июня по ноябрь текущего года. Праздничный вечер прошел в веселой, игровой форме. Ребята в очередной раз примерили свои сценические образы, чтобы развеселить и порадовать гостей праздника. Ими стали представители и воспитанники региональной общественной организации «Общество детей-инвалидов «Ариди», социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Маячок», для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», Корсаковского подросткового волонтерского клуба «Мы вместе».

Руководитель проекта Светлана Инявкина поблагодарила представителей организаций и учреждений за помощь и поддержку, которую они оказывают молодым волонтерам, и отметила труд ребят, решивших попробовать себя в непростой, но благородной роли добровольцев. Самые активные и ответственные волонтеры были отмечены благодарственными письмами и награждены памятными подарками.

– Закрытие проекта - это только на бумаге! Проект развивается, набирает обороты, – отметила Светлана Инявкина. – Впереди у нас еще очень много планов, идей и творческих задумок.

Начало добровольческого проекта «Доктор Клоун» было положено 5 декабря 2013 года. Его продолжением стал проект «Доктор Клоун: радость общения», который был реализован с октября 2014 по март 2015 года. Третий проект с таким же названием поддержали компания «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия» и центр молодежных инициатив. Последний проект назывался «Доктор Клоун спешит на помощь!».

Основной целью проектов является вовлечение волонтеров в социально значимую деятельность для организации благотворительных мероприятий для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуацию. В ходе четырех проектов состоялось около 73 еженедельных обучающих занятий с волонтерами. В 47 мероприятиях участвовали около 1500 мальчишек и девчонок из разных городов области.

В завершение вечера организаторы поблагодарили всех, кто внес значительный вклад в реализацию благотворительных мероприятий. В числе добровольных помощников были депутату Гордумы Николай Артеменко, Анатолий Дубов (клоун Гоша), Светлана Петрова («Шоу мыльных пузырей»), Антон Болтунов (профессор Открывашкин), театр «Карабас-Барабас», центр психологической помощи «Логос» и др.