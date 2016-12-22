На Сахалине прошла панихида по погибшим в крушении Ту-154

Сегодня сахалинцы вспомнили погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Панихиду в кафедральном соборе Рождества Христова в областном центре провел архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. В 10:00 в главном православном храме области собрались островитяне, для которых трагедия, унесшая жизни 92 соотечественников, стала и личной утратой.

Предваряя службу, владыка Тихон отметил, что глубина трагедии станет яснее по истечении времени.

- Нам надо молиться за тех людей, которые погибли, как мы говорим, за други своя. Пока есть такие люди, Россия будет великой державой, - сказал глава островной епархии.

Особенно остро сахалинцы восприняли гибель 64 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и его руководителя Валерия Халилова. Коллектив несколько лет приезжал на Сахалин и Курилы в рамках фестиваля военных оркестров, был участником праздничных концертов на 9 Мая и 2 сентября.

Как поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» руководитель аппарата губернатора и правительства региона Александр Дерновой, с Валерием Халиловым он дружил более 15 лет. - Мне посчастливилось познакомиться с ним, когда я служил еще в Генеральном штабе, а Валерий Михайлович возглавлял кафедру военно-музыкального училища. Уникальная личность и великолепный профессиональный композитор, он был открытым русским человеком. Память о нем всегда будет в моем сердце. Как настоящего российского интеллигента, его не меняли высокие регалии и звания. Ведь Валерий Михайлович за всю историю России является единственным генерал-лейтенантом в сфере военно-оркестровой службы. Его заслуги были оценены по достоинству президентом страны, который и присвоил военному дирижеру такое высокое звание. Думаю, что абсолютно справедливо и решение министра обороны РФ присвоить военно-музыкальному училищу, в котором Валерий Михайлович прослужил много лет, имя выдающегося дирижера. Мы планировали с ним грандиозный концерт в честь 70-летия области. Смерть не дала осуществить этот замысел. Мы поддержим ходатайство сахалинцев и курильчан назвать традиционный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» именем Валерия Михайловича, - рассказал Александр Дерновой.

Южносахалинка Надежда Долибец познакомилась с Валерием Халиловым при организации фестиваля военных оркестров на Сахалине. - Несмотря на высокое звание и мировую известность, он был абсолютно прост и доступен. Судьба постоянно дарила мне с ним случайные встречи. Последний раз виделись с Валерием Михайловичем в Москве. Это было за три месяца до катастрофы над Черным морем. Конечно, он не мог помнить всех по имени, но мне он сказал: «Вы же с Сахалина?» и просил передавать привет всем на острове. Во имя памяти удивительного человека и музыканта мы обязаны продолжить фестиваль, который появился на Сахалине благодаря его усилиям. Ведь это были великие праздники для всех островитян, когда звучали марши и классика от военных музыкантов. Меня потрясало, когда звезда такого уровня ездил с концертом по нашим районам, добравшись даже до Курильских островов. Помню, он как-то сказал: «Ведь счастливы же люди, когда слушают нашу музыку». Это было высшей радостью для него – дарить нам настоящее искусство, - поделилась воспоминаниями женщина.