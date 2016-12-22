Школа №32 Южно-Сахалинска получила областной грант

По результатам областного конкурса дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, имеющих статус «региональная инновационная площадка» школа №32 Южно-Сахалинска вошла в число образовательных организаций, получивших грант Сахалинской области для реализации инновационных проектов и программ.

Одно из важных направлений реализации гранта - повышение профессиональной компетентности педагогов. В декабре 2016 года 30 сотрудников школы прошли обучение на модуле курсов повышения квалификации по теме «Инструменты проектирования программы развития универсальных учебных действий, включающие формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской проектной деятельности». Несколько дней в интерактивном режиме работала с педагогами школы Беляева Л.Л., директор Центра общего образования Хабаровского краевого института развития образования. Обсуждение актуальных проблем, поиск эффективного и содержательного, проектная деятельность в группах – важные составляющие профессионального диалога по вопросам реализации программы региональной инновационной площадки.