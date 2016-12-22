Томари вошел в пятерку лидеров-муниципалитетов

Томаринский городской округ вошёл в число пяти лучших муниципальных образований области, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» администрации района. Приятное событие прокомментировал мэр Александр Кобелев.

- Отработали неплохо, но могли и лучше, - оценил Александр Кобелев итоги работы районной администрации за 2016 год. - Не буду скрывать, что у нас есть трудности в вопросах управления муниципальной собственностью и жилищно-коммунальным хозяйством. Из-за показателей именно в этих блоках мы вошли только в пятёрку, хотя могли войти и в тройку. Не скажу, что кто-то не работал или не старался. Просто не всё получилось. Будем подтягивать эти направления.

Затем руководитель района обозначил приоритеты работы администрации на следующий год. По его словам, основной акцент будет сделан на дальнейшую оптимизацию расходования бюджетных средств и повышение финансовой дисциплины.

- В 2016 году мы провели серьёзную оптимизацию расходов. Упорно добивались того, чтобы деньги тратились правильно и грамотно. Повысили эффективность закупочной деятельности, сэкономили за год на закупках более двадцати трёх миллионов рублей. Ещё восемь с половиной миллионов сэкономили, оптимизировав расходы на содержание исполнительной власти. Мы продолжим эту работу в следующем году. В современных условиях необходимо грамотнее распоряжаться ресурсами, чтобы они приносили больше отдачи. Кроме того, мы будем ещё требовательнее относиться к вопросам финансовой дисциплины. Чиновники и руководители бюджетных организаций должны чётко осознавать, что они несут ответственность за каждый бюджетный рубль, – рассказал глава администрации.

Ещё одним приоритетным вопросом останется жилищное строительство. Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в Томаринском городском округе в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 11433 квадратных метра жилья. Кроме того, в районе будет начато строительство двух арендных домов.

Также в администрации планирую продолжить развивать территориальные общественные самоуправления. На сегодняшний день в районе зарегистрировано две таких некоммерческих организации. Однако в следующем году их количество должно вырасти.

- И президент, и губернатор ставят перед органами власти задачу активнее поддерживать инициативы граждан, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков и создание современной среды для жизни. Они называют делом принципа, чтобы в принятии решений по использованию бюджетных ресурсов участвовали жители, которые сами бы определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. Чиновники должны советоваться с людьми, спрашивать у них, какими они хотят видеть свои улицы, дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки. И поддерживать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства, - сказал Александр Кобелев.

Также районные власти планируют в следующем году активнее заняться развитием туризма, реализовав концепцию туристических маршрутов выходного дня. Не останутся без внимания исполнительной власти района и основные социальные обязательства, включая повышение зарплаты работников бюджетных учреждений в соответствии с майскими указами президента.

- В современных условиях чиновники и руководители бюджетных учреждений должны научиться работать более усердно и эффективно. К сожалению, не все это понимают и принимают. Иногда это вызывает негативную реакцию и желание вернуть ситуацию в прежнее русло. Но сегодня такое время, что все обязаны преодолеть инертность и нежелание работать по-новому и с большей отдачей. Грамотнее использовать финансовые и человеческие ресурсы, искать внутренние резервы для достижения поставленных задач. Те, кто не сможет поменять своё отношение и подход к работе, должны будут задуматься: на своём ли месте они находятся, - резюмировал мэр.