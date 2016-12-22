Южносахалинцам предлагают «Зимние сказки Южного»

Южносахалинцев и гостей города в новогодние каникулы приглашают на автобусные экскурсии «Зимние сказки Южного».

В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

Экскурсанты смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Мероприятие проводится в рамках муниципальной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». Проект реализуется совместно с туристской компанией ООО «Содружество». Муниципалитет берет на себя часть транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания.

Расписание

3 января в 12:00

4 января в 17:00

5 января в 12:00

6 января в 17:00.

Экскурсионный автобус отправляется от гостиницы «Дальневосточник» по адресу: ул. Ленина, 179 (со стороны ул. Карла Маркса).

Справки по телефону (4242) 72-93-62.