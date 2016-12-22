Юрий Трутнев назначен сопредседателем российско-китайской комиссии

Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства России об утверждении вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева председателем российской части Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-востока Китая.

Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации, сообщили «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Минвостокразвития.

Протокол о создании новой МПК был подписан вице-премьером России Юрием Трутневым и заместителем премьера Государственного совета КНР Ван Яном 7 ноября в рамках 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге.

К сфере ведения комиссии отнесены вопросы реализации проектов российско-китайского двустороннего сотрудничества на территориях российских регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района Внутренняя Монголия.

Как уточнил глава Минвостокразвития Александр Галушка, в настоящее время на Дальнем Востоке реализуется 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую сумму около 3 млрд долларов США. Она составляет почти четверть всех иностранных инвестиций, привлеченных в регион с помощью новых инструментов развития. Это проекты в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, инфраструктуры и туризма.

- Президент России Владимир Путин в своей программной статье очень ярко и выразительно сформулировал, что во взаимоотношениях с Китаем для России очень важно поймать в свои паруса китайский ветер той экономической мощи, той экономической силы, которая набрана Китаем. Мы четко и последовательно проводим линию, и будем ею руководствоваться всегда, о взаимовыгодном сотрудничестве между нашими странами. Наша цель, в том числе благодаря работе вновь созданной российско-китайской межправительственной комиссии, увеличить в ближайшие два года приток инвестиций на Дальний Восток из КНР до 16 млрд долларов США, - подчеркнул глава Минвостокразвития.