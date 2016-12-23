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4 января 13:14 / Социум / проекты / книги  

Сюрприз в обложке

Сотрудники Издательского дома «Губернские ведомости» навестили воспитанников Троицкого детского дома и подарили ребятам 200 книг

Сила слова

«Губернские ведомости» продолжают проект «25 добрых дел», который приурочен к юбилею издательского дома и продлится до конца 2017 года.

Идея передать книги в Троицкий детский дом возникла у коллектива еще осенью. Печатные издания журналисты собирали несколько месяцев, и в конце декабря скопился солидный книжный багаж. В детский дом наша небольшая делегация отправилась в канун новогодних праздников. Помочь донести увесистые коробки до детдомовской библиотеки вызвались местные мальчишки.

– Мы привезли более 200 книг для разных возрастов, в том числе для дошколят. Надеемся, они будут вам интересны. Прежде всего, потому, что книги для вас выбирали журналисты – люди, которые ценят слово и знают, какой силой оно обладает. Помните, что чтение – самое выгодное занятие для духовного развития, – сказала и.о. главного редактора газеты «Губернские ведомости» Анна Козляковская.

Она добавила, что весной издательский дом приглашает воспитанников на экскурсию в медиахолдинг: ребята смогут узнать, как верстают газету, делают телепрограммы на ОТВ и добывают новости корреспонденты РИА «Сахалин-Курилы».

На встрече сотрудники соцучреждения поинтересовались: какое образование необходимо, чтобы работать корреспондентом, а также где его можно получить? По их словам, в детдоме есть ребята, которые скоро окончат школу и еще не определились с будущей профессией. Возможно, некоторые тоже свяжут свою судьбу с журналистикой.

Мудрость Бажова

В больших картонных коробках, которые журналисты привезли в детский дом, уместились произведения русских и зарубежных классиков детской литературы. Среди них – Павел Бажов и его «Уральские сказки», «Желтый туман» Александра Волкова, «Приключения Незнайки» и «Мишкина каша» Николая Носова, сказки Ганса Христиана Андерсена, Алана Милна, Джоэля Харриса и Редьярда Киплинга. Для самых маленьких – интерактивные книжки и красочные азбуки.

Одну из воспитанниц сразу заинтересовало свежее издание сахалинской писательницы Елены Намаконовой, в основу которого легли предания коренных народов Севера Сахалина. «Сказки над рекой» – первый прозаический опыт Намаконовой. Кстати, иллюстрациями к этой книге стали более 100 работ юных сахалинцев.

В здешней библиотеке 15-летний Иван Толкачев всегда находит для себя интересную книгу. Наверное, именно благодаря своей любознательности подросток хорошо учится в школе – вторую четверть он вновь закончил без троек.

Чтением Ваня увлекся в шесть лет. Сначала было трудно, но осваивать чтение ему терпеливо помогала мама. Несмотря на то, что мальчик уже давно живет в детдоме, интерес к книгам у него стал еще больше. На вопрос о любимом произведении Ваня, не задумываясь, ответил: роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Историю про отважного моряка Эдмона Дантеса он считает очень захватывающей.

– Предпочитаю читать про путешествия, научные исследования, экспедиции. Также люблю перечитывать сказки – они учат нас мудрости. Когда читаешь произведение не первый раз, оно уже воспринимается по-другому. Думаю, среди подаренных книг обязательно отыщу что-то по душе, – сказал Иван.

8-летняя Маша Старкова в детдоме живет недавно, но уже успела стать постоянным посетителем библиотеки.

Пока больше всего девочка любит читать сказки. Одно из последних прочитанных произведений – сказка «Колобок».

Фантастика для мальчиков

Как рассказала библиотекарь Троицкого детского дома Марина Сафонова, в соцучреждении подобрался уникальный книжный фонд – около 17 тысяч экземпляров, рассчитанных на разный возраст.

– С этого года у нас появились 4-6-летние малыши – для них книг было немного, поэтому мы очень рады, что наш фонд, благодаря вам, пополнились литературой для детей дошкольного возраста, – отметила Сафонова.

В Троицком детдоме сегодня живут 68 ребят. В библиотеке для них проводят конкурсы и тематические мероприятия. Кроме того, здесь дети готовят доклады и рефераты по школьным предметам и могут взять литературу с собой на уроки и в свою комнату. Время на чтение особо не ограничивают – книгу ребята могут брать и на месяц, и на два.

Библиотека регулярно пополняется не только художественной литературой, но и периодикой для детей и подростков – например, журналами «Ромео и Джульетта», «Маруся» и другими.

Марина Константиновна говорит, что у девочек спросом пользуются любовные романы, и в частности книги Стефани Майер – создательницы вампирской саги «Сумерки». Мальчики предпочитают фантастику.

Остается добавить, что наш проект «25 добрых дел» только набирает обороты. В январе мы запланировали провести еще одно мероприятие, посвященное юбилею издательского дома.

Теги  Писатели Книги Журналисты Проекты
Автор текста и фото: Любовь Кондрашова

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