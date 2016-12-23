Маленьким анивчанам подарили новогодние утренники

В районном доме культуры Анивы почти неделю проходили новогодние утренники для маленьких островитян.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования, 29 декабря праздничную программу от Деда Мороза и Снегурочки представили для детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Подарки для ребятишек подготовило региональное министерство социальной защиты.

Красочное представление приготовил для ребятишек творческий коллектив районного дома культуры. Сказочные персонажи вместе с маленькими участниками пели, танцевали, играли в игры.