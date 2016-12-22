В Углегорске наградили создателей «Талисмана 2017 года»

В межпоселенческой библиотеке подвели итоги районного конкурса «Талисман 2017 года», сообщается на сайте газеты «Углегорские новости».

Творческое состязание проводилось в рамках новогодних и рождественских мероприятий. Поделки представили более 20 конкурсантов от 5 до 66 лет. Участие в конкурсе подарило всем им возможность пофантазировать, придумать и воплотить свои идеи в творчестве. В этот раз нужно было создать символ 2017 года — Петуха. Фантазия участников оказалась беспредельной. Работы были выполнены из разного материала – ткани, картона, бумаги, бусинок, ниток, глины и солёного теста. Каждый конкурсант приложил немало усилий и стараний, вложив в каждую поделку часть своей души.

Это не могли не оценить члены жюри. Им пришлось нелегко при выборе лучших работ. Победителями среди детей стали трое юных жителей райцентра. Дмитрий Чусов (11 лет), Анастасия Торосян (10 лет) и Полина Бурдас (9 лет) составили победную тройку. Благодарность за участие и памятные подарки получили Владимир Морозов, Алина Русенева, пятилетний Павел Вьюков, Арина Ровнова, Оля Трифоненко, Даниил Чусов, Валерия Зиновьева, Иван Тё, Карим Бондарчук, Марина Тихоненко и Алла Казарина.