Южносахалинцам преподадут урок каллиграфии

Сахалинский областной художественный музей 3 января приглашает горожан на мастер-класс по каллиграфии.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, участников познакомят с историей возникновения уникального искусства письма, правилами и приемами написания иероглифов, предметами кабинета учёного - бумагой, кистью, тушью и тушечницей. Под руководством специалиста южносахалинцы получат возможность почувствовать себя настоящими каллиграфами и на рисовой бумаге тушью написать таинственные знаки.

История каллиграфии интересна и разнообразна. Впервые термин начали использовать в XVI веке в Европе. В этот период красивое и безупречное изображение слов стало называться каллиграфическим письмом. Однако все предыдущие 16 веков это искусство постоянно развивалось. Еще древние люди, жившие в пещерах, изображали на камнях разнообразные рисунки. Со временем их стали заменять символами, и такой стиль письма получил название клинописи.

- Каллиграфия – это музыка для глаз, – утверждали китайские мудрецы, другие считали ее беспредметной живописью и беззвучной музыкой.

Из-за ограниченности мест организаторы просят предварительно записаться на мастер-класс. Начало - в 14:30. Заявки принимаются по телефонам: (4242) 72-36-43, 72-37-38.