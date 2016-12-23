Анивчане совершат променад с фотоаппаратом

Жителей Анивы, уставших от праздничных застолий и сидения у телевизора, приглашают на «Зимнюю КАДРиль», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в центральной районной библиотеке им. Ромахина.

В променаде с фотоаппаратом могут участвовать семьи, дружеские компании, любители и профессионалы. Он стартует 4 января в 11:00. Организаторы вручат темы-задания в виде шутливых фраз от русских писателей, которые нужно будет воплотить в фотографический образ.

Сбор и регистрация участников 4 января в 10:00 в музее Центральной библиотеки Анивы или в сельской библиотеке Троицкого. Финиш фотоконкурса 5 января в 11:00.

Награждение состоится 14 января в 14:00 в Анивской библиотеке на фото-шоу с горячим чаем и плюшками. Победителей ждут призы и дипломы.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются на электронную почту library_aniva@mail.ru и в музее Центральной библиотеки.

Зарегистрироваться можно и непосредственно перед стартом.

Описание и правила соревнований, бланк заявки можно скачать на сайте библиотеки: www.anivalib.ru. Там же будут выложены все конкурсные работы.

Выставка лучших фотографий состоится в музее при библиотеке.