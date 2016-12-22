Анивчане совершат променад с фотоаппаратом
Жителей Анивы, уставших от праздничных застолий и сидения у телевизора, приглашают на «Зимнюю КАДРиль», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в центральной районной библиотеке им. Ромахина.
В променаде с фотоаппаратом могут участвовать семьи, дружеские компании, любители и профессионалы. Он стартует 4 января в 11:00. Организаторы вручат темы-задания в виде шутливых фраз от русских писателей, которые нужно будет воплотить в фотографический образ.
Сбор и регистрация участников 4 января в 10:00 в музее Центральной библиотеки Анивы или в сельской библиотеке Троицкого. Финиш фотоконкурса 5 января в 11:00.
Награждение состоится 14 января в 14:00 в Анивской библиотеке на фото-шоу с горячим чаем и плюшками. Победителей ждут призы и дипломы.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются на электронную почту library_aniva@mail.ru и в музее Центральной библиотеки.
Зарегистрироваться можно и непосредственно перед стартом.
Описание и правила соревнований, бланк заявки можно скачать на сайте библиотеки: www.anivalib.ru. Там же будут выложены все конкурсные работы.
Выставка лучших фотографий состоится в музее при библиотеке.
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