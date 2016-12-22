В Углегорском районе реанимировали женский волейбольный турнир

В ДЮСШ имени Карпенко в Шахтёрске состоялся новогодний турнир по волейболу среди женских команд, сообщает газета «Углегорские новости».

Как рассказала директор спортшколы Светлана Воробьёва, подобные соревнования в Углегорском районе не проводили около 20 лет. И вот под занавес уходящего года этот вид спортивных состязаний был возрождён.

Так как взрослых волейболисток в муниципальном образовании мало, на соревнования пригласили детские команды. И они достойно сражались со своими старшими соперниками.

В турнире участвовали четыре команды. Спор за медали шел между представительницами сборных «Углегорск-1», «Углегорск-2», волейбольного центра («ВЦ») и ДЮСШ. Особенно ярко прошли встречи команд двух команд райцентра. Соперники то уступали друг другу, то выравнивали счет и шли ноздря в ноздрю. Однако контрольный мяч решил исход первой партии в пользу «Углегорск-1». Вторая партия прошла практически по такому же сценарию, до последних минут счёт игры шёл вровень. Соперничество было очень зрелищным. Победитель турнира определился лишь за считанные секунды до конца встречи. Им стала команда «Углегорск-1». На втором месте оказались спортсменки «Углегорск-2», а бронза досталась волейбольной команде ДЮСШ имени Карпенко. В завершение турнира призёров торжественно наградили медалями, грамотами и памятными сувенирами.

Также в этот же день в спортивном зале ДЮСШ состоялись волейбольные встречи, организованные шахтёрской администрацией. Награды оспаривали команды «Кристалл», «Динамо», «СахГТ»,«Углегорск», «ВГСО» и «Углегорочка» (образованная из участниц двух сборных женского турнира). Длительные атаки, контактная борьба и непредсказуемость вызывали в зале восторг ярых поклонников волейбола. Болельщики громко аплодировали командам, а в финальной встрече между волейболистами «ВГСО» и «Углегорск» спортивные страсти раскалились до предела. Для определения победителя понадобилось отыграть пять партий. В итоге лидерами стала команда «ВГСО».