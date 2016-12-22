Еще девяти углегорцам вручили медали к 70-летию района

В районной администрации торжественно вручили очередной комплект памятных медалей «70 лет образования Углегорского муниципального района».

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», за выдающиеся заслуги перед районом награжден ряд работники угольной промышленности. Андрей Астахов, Анатолий Белотелов, Николай Волошин, Виктор Затышняк, Че Мун Геби и Василий Чернышов отдали ведущей отрасли района не один десяток лет своей жизни.

Юбилейной медали также удостоены председатель городского совета ветеранов войны и труда Надежда Скоробогатова, начальник участка ПТС №2 ЖКХ Александр Волощук и мать погибшего в Чечне воина-интернационалиста Владимира Голубева Татьяна Савоськина.