Халатность чиновника стоила 6 млн рублей бюджету Макаровского района

Из-за халатности бывшего директора управления капитального строительства Макаровского района С. Баранова муниципальному бюджету нанес ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре, экс-руководитель стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ. Он не проконтролировал должным образом мероприятие в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверка установила, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и ООО «Бернизет» заключили договор на выполнение капремонта крыш многоквартирных жилых в районе. Работа до настоящего времени не выполнена, однако на основании подписанных актов КС-2 и справок КС-3 из бюджета района «исполнителям» перечислено более 6 млн 300 тыс. рублей. При этом бывший директор УКС не контролировал выполнение подряда.

Материалы проверки районная прокуратура направила в местный следком, который и возбудил уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура района.