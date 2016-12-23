Сахалинец ответит в суде за растрату и превышение полномочий

За должностные преступления перед судом предстанет бывший руководитель муниципального дорожного строительно-ремонтного управления Невельска.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре. Ан Ен Ги инкриминируются преступления по части 3 статьи 160 (хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В ходе предварительного следствия установлено, что в нарушение федерального законодательства фигурант являлся директором муниципального предприятия и одновременно учредителем двух строительных организаций. Как глава муниципального унитарного предприятия, вопреки интересам возглавляемого им хозяйствующего субъекта, он по договору аренды взял у подконтрольной ему организации автогрейдер для расчистки дорог. Причем по цене, превышающей среднерыночную. Кроме того, будучи учредителем ООО «Прогресс», Ан Ен Ги не инициировал истребование денежных средств в пользу МУП «НДРСУ» за выполнение по договору работ по уборке новогодней ели. Указанными действиями Ан Ен Ги нанес ущерб предприятию на сумму более 250 тыс. рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной Невельской городской прокуратурой, совместно с территориальным отделом ФСБ России по Сахалинской области. Законодательством предусмотрено максимальное наказание за оба преступления до 10 лет лишения свободы.