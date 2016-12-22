Сахалинец вошел в ALL STARS молодежных чемпионатов мира по хоккею

Уроженец сахалинского города Невельска Евгений Белошейкин включен в символическую сборную молодежных чемпионатов мира по хоккею всех времен.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, в шорт-лист попали по семь представителей СССР/России и Канады, три шведа, по два хоккеиста их США, Финляндии, ЧССР/Чехии. Отечественную школу хоккея в сборной ALL STARS представляют вратарь Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Михаил Татаринов, форварды Павел Буре, Александр Могильный, Владимир Крутов и Александр Овечкин.

Евгений Белошейкин родился на Сахалине 17 апреля 1966 года. Мастер спорта СССР международного класса скончался при трагических обстоятельствах в возрасте 33 лет в Санкт-Петербурге.

Спортивную карьеру 17-летний Евгений Белошейкин начинал в составе ленинградского СКА в сезоне 1983/84 года. В сборной СССР спортсмен дебютировал 19 декабря 1985 года в возрасте 19 лет на турнире на приз «Известий» в игре со шведами. Был основным голкипером сборной СССР на протяжении 1986 и 1987 годов. Ему прочили блестящее будущее как преемнику легендарного Владислава Третьяка. Однако проблемы с алкоголем не дали до конца раскрыться уникальному таланту спортсмена.