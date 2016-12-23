В первый день 2017 года на Сахалине ликвидировали три пожара

Сахалинцы задали работы островным пожарным уже в первые часы нового года.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, сообщение о возгорании в строящемся здании на проспекте Победы, 61 в областном центре поступило в 03:18. Первый расчет Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны прибыл через три минуты. К этому моменту в комнате на первом этаже огонь распространился по площади 40 кв. м. Возгорание локализовано в 03:27, а в 03:35 полностью ликвидировано. На происшествие выезжали девять человек и две единицы техники.

Часом ранее возник пожар в частном доме на ул. Юбилейная, 2 в Луговом. О происшествии диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны сообщили в 02:37. Расчет был на месте через шесть минут. К моменту прибытия огнеборцев горели второй этаж и крыша жилого здания. На локализацию огня пожарным потребовалось около двух часов. Полностью ликвидировано возгорание в 10:27. В тушении участвовали 11 человек и 3 единицы техники.

Третий пожар возник в смирныховском селе Первомайск. Диспетчеру гарнизона пожарной охраны о происшествии сообщили в 10:28. На этот раз пострадала летняя кухня на ул. Чапаева, 7. Когда пожарный расчет прибыл через пять минут, объект горел по всей площади строения. Огнеборцы локализовали возгорание через шесть минут, а полностью ликвидировали в 11:05. В тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники.

Во всех случаях люди не пострадали. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.