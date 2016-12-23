Первую кражу нового года раскрыла сахалинская полиция

Утром 1 января в полицию обратилась за помощью 69-летняя жительница Корсакова.

По ее словам, пока ее не было дома, кто-то выбил дверь ее квартиры и похитил ювелирные изделия на 50 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли следы пальцев рук, а также опросили соседей и других возможных свидетелей кражи. В ходе последовавших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность причастного к данному деянию гражданина и задержали его для дальнейшего разбирательства.

Как было установлено правоохранителями, хищение ценного имущества совершил 34-летний местный житель. К моменту задержания злоумышленник успел распорядиться украденным по личному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.