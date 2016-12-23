Новый год на Сахалине и Курилах прошел без ЧП
Празднование Нового года на Сахалине и Курилах прошло без нарушений общественного порядка.
Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, в минувшие сутки с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года на территории области в 46 населённых пунктах Сахалина и Курил состоялось 46 массовых новогодних мероприятий.В них приняли участие около 20 тыс. человек.
Во время их проведения правопорядок и общественную безопасность обеспечивали 364 сотрудника органов внутренних дел, 27 работников частных охранных организаций и 44 члена добровольной народной дружины. Они не допустили нарушений общественного порядка.
Личный состав органов внутренних дел области с 31 декабря был переведен на усиленный вариант несения службы, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и рабочей группы оперативного штаба, утвержден план организационно-практических и комплексно-профилактических мероприятий, а также проведена иная работа.
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