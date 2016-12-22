Полицейский Дед Мороз побывал в Корсакове

Сотрудники полиции Корсакова на протяжении многих лет устраивают праздники для детей из неблагополучных семей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, первый визит главный новогодний персонаж нанес в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних портового города, где специально для ребят был проведен утренник с веселыми песнями, конкурсами и хороводом. В период новогодних праздников важно не забывать и про профилактику, поэтому, помимо развлекательной программы, для ребят было проведено интерактивное занятие по правилам дорожного движения. Ребята были рады гостям и в благодарность за подаренные эмоции и сладкие подарки читали полицейским стихи и пели песни.

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Новый год На следующий день корсаковские инспектора по делам несовершеннолетних вместе со Снегурочкой и Полицейским Дедом Морозом навестили 15 семей, считающихся в силу разных жизненных обстоятельств неблагополучными. Они не только вручили детям сладкие подарки, приобретенные за средства сотрудников ОМВД России по Корсаковскому городскому округу и местных меценатов, но и устроили для них настоящий праздник. Многие даже специально подготовились к приходу Деда Мороза и выходили встречать гостей в костюмах сказочных и литературных героев. Дети с удовольствием читали Деду Морозу и Снегурочке стихи, пели песенки, делились своими желаниями.

По признанию самих организаторов акции, лучшего подарка, чем радость в глазах детей, для них самих и быть не может. Каждый год они с нетерпением ждут приближения Нового года и, несмотря на предпраздничную суету, заботу о собственных детях и семьях, с удовольствием приезжают к ребятам, чтобы подарить им праздник.