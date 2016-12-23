«Кристалл» открыл для сахалинцев бесплатный каток под открытым небом

Десятки сахалинцев приняли участие в массовом катании на коньках под открытым небом возле Дворца спорта «Кристалл» в областном центре.

С сегодняшнего дня спорткомплекс открывает для жителей Южно-Сахалинска и гостей города бесплатное ледовое поле. В этот день мамы, папы и их малыши дружно встали на коньки, взялись за руки и весело пустились обкатывать лёд. Те, кто не захватил с собой инвентарь, могли воспользоваться недорогим прокатом – 50 рублей за 45 минут.

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Новый год Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе учреждения, такое мероприятие проводится уже второй год. В начале января 2016-го оно пользовалось большой популярностью. Тогда за десять праздничных дней каток посетили около 2 тысяч островитян. Предполагается, что в этот раз посетителей будет не меньше. - Я первый раз катаюсь на коньках. Это не так-то просто, - поделилась маленькая Соня. - Поначалу было страшно. Но мама с папой были рядом, держали меня за ручки, и у меня всё получилось. Теперь уходить не хочется.