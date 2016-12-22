Полицейский Дед Мороз нанес визит в Долинск

Сотрудники полиции Долинска поздравили детей из неблагополучных семей с Новым годом, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

По мнению стражей порядка, в эти праздничные дни в особом внимании нуждаются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им порой так не хватает любви и ласки. Новый год и для них является одним из самых любимых и долгожданных праздников, когда каждый ждёт чуда и исполнения желаний.

Сотрудники долинского подразделения ведомства поддержали Всероссийскую акцию «Полицейский Дед Мороз». Совместно с центром социальной поддержки, отделом социальной политики райцентра, а также инспекцией по делам несовершеннолетних они посетили детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и подростков, состоящих на профилактическом учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

Визиты полицейских носили неформальный характер. Главной задачей было поздравить детей, которые воспитываются в сложных семьях, с Новым годом и ещё раз напомнить юным участникам дорожного движения о правилах поведения на дорогах и правилах дорожного движения, которые нужно соблюдать во время прогулок и игр в зимний период времени. Автоинспекторы пожелали мальчикам и девочкам быть дисциплинированными участниками дорожного движения, а инспектор подразделения по делам несовершеннолетних обратил внимание на соблюдение мер безопасности во избежание детского травматизма и совершения правонарушений.