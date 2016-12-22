Сахалинцы вышли на зимнюю рыбалку

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, инспектора госинспекции по маломерным судам проверили толщину ледового слоя, напомнили любителям подледного лова правила безопасности в рамках профилактических рейдов.

- Наблюдение за ледовой обстановкой проводим с начала ледостава. Сейчас на Найбе толщина льда 40–50 см, на озере Лебяжьем – 25–30. Такая толщина является безопасной для нахождения на льду людей. Однако хочу предостеречь владельцев автомобилей: выезд на лёд опасен. По этой причине во время рейдов мы внимательно смотрим за транспортом. Пока могу сказать, что в основном у нас сознательные рыбаки. Они оставляют машины на берегу, поэтому происшествий в районе не зарегистрировано, - рассказал старший группы патрульной службы Долинского района Иннокентий Беляев.

В ходе ежедневных рейдов инспектора также сообщают в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований о количестве людей, одновременно находящихся на льду. Эти сведения необходимы для того, чтобы в случае экстренных ситуаций можно было правильно оценить обстановку и определить нужную для проведения спасательной операции численность группировки.

- Прежде чем выйти на лёд, нужно удостовериться, что его толщина позволит безопасно на нём находиться. Крепкий лёд – чистый и без снега, с синевой. Если он матового оттенка, нужно обязательно его проверить на прочность. Можно для этой цели бросить тяжелый камень. Он должен подскакивать при безопасном покрове и останется на месте в противном случае.

Также можно использовать толстую палку или железный прут и с берега проверить лед на прочность. Особое внимание нужно обращать на место соприкосновения льда и суши. Из-за приливно-отливных явлений там зачастую образуются пустоты, в которые легко провалиться. Для движения по льду желательно использовать места, где есть свежие следы человека или снегохода. Лёд там достаточно крепкий, чтобы вас выдержать, - объяснил инспектор ГИМС Андрей Гришин.