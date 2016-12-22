Сахалинцы вышли на зимнюю рыбалку
Массовый выход сахалинских рыболовов на лёд зарегистрирован сегодня на реке Найба, озёрах Тунайча, Лебяжье, Изменчивое и в лагуне Буссе.
Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, инспектора госинспекции по маломерным судам проверили толщину ледового слоя, напомнили любителям подледного лова правила безопасности в рамках профилактических рейдов.
- Наблюдение за ледовой обстановкой проводим с начала ледостава. Сейчас на Найбе толщина льда 40–50 см, на озере Лебяжьем – 25–30. Такая толщина является безопасной для нахождения на льду людей. Однако хочу предостеречь владельцев автомобилей: выезд на лёд опасен. По этой причине во время рейдов мы внимательно смотрим за транспортом. Пока могу сказать, что в основном у нас сознательные рыбаки. Они оставляют машины на берегу, поэтому происшествий в районе не зарегистрировано, - рассказал старший группы патрульной службы Долинского района Иннокентий Беляев.
В ходе ежедневных рейдов инспектора также сообщают в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований о количестве людей, одновременно находящихся на льду. Эти сведения необходимы для того, чтобы в случае экстренных ситуаций можно было правильно оценить обстановку и определить нужную для проведения спасательной операции численность группировки.
В ходе рейда инспектора раздавали памятки по правилам поведения на льду.
- Прежде чем выйти на лёд, нужно удостовериться, что его толщина позволит безопасно на нём находиться. Крепкий лёд – чистый и без снега, с синевой. Если он матового оттенка, нужно обязательно его проверить на прочность. Можно для этой цели бросить тяжелый камень. Он должен подскакивать при безопасном покрове и останется на месте в противном случае.
Также можно использовать толстую палку или железный прут и с берега проверить лед на прочность. Особое внимание нужно обращать на место соприкосновения льда и суши. Из-за приливно-отливных явлений там зачастую образуются пустоты, в которые легко провалиться. Для движения по льду желательно использовать места, где есть свежие следы человека или снегохода. Лёд там достаточно крепкий, чтобы вас выдержать, - объяснил инспектор ГИМС Андрей Гришин.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о крайней степени необходимости соблюдения несложных правил безопасности во время нахождения на льду. При возникновении необходимости следует немедленно обратиться в экстренные службы.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:
пожарно-спасательная служба 01 (с мобильного телефона – 101);
оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. Полякова – 75-14-88;
оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска – 72-30-20.
Фото регионального МЧС
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