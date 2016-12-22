Десятки юных сахалинцев пришли на дачу к Деду Морозу

С утра на своей даче возле озера Верхнего здесь принимали гостей Дед Мороз и Снегурочка. В небольшой деревянной избушке они беседовали с детворой, фотографировались с ними и, конечно же, вручали подарки.

Многие мальчишки и девчонки основательно подготовились к встрече: они выучили новогодние стихи, чтобы рассказать их главному новогоднему персонажу. А ученица школы №23 Анастасия Кирюшкина даже спела ему веселую песню. Девочка призналась, что ее она выучила буквально за утро, она ей показалась очень легкой и интересной.

- У Деда Мороза очень красивая дача. Я хочу, чтобы она теперь работала всегда. А сами хозяева очень приветливые и доброжелательные, -- призналась девочка.

По словам ее мамы Светланы Кирюшкиной, волшебная сказка очень нужна не только детям, но и взрослым.

- Все верят в чудо и ждут исполнения желаний. С каждым годом в городе на новогодних каникулах становится всё интереснее и интереснее. Это меня очень радует, - поделилась женщина.

Дача Деда Мороза не могла вместить сразу всех желающих. Некоторым пришлось подождать своей очереди, чтобы встретиться с главным зимним волшебником, но это вовсе не омрачало праздник.