Десятки юных сахалинцев пришли на дачу к Деду Морозу
Второй новогодний день подарил сахалинцам хорошую солнечную погоду и много интересных событий в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
С утра на своей даче возле озера Верхнего здесь принимали гостей Дед Мороз и Снегурочка. В небольшой деревянной избушке они беседовали с детворой, фотографировались с ними и, конечно же, вручали подарки.
Многие мальчишки и девчонки основательно подготовились к встрече: они выучили новогодние стихи, чтобы рассказать их главному новогоднему персонажу. А ученица школы №23 Анастасия Кирюшкина даже спела ему веселую песню. Девочка призналась, что ее она выучила буквально за утро, она ей показалась очень легкой и интересной.
- У Деда Мороза очень красивая дача. Я хочу, чтобы она теперь работала всегда. А сами хозяева очень приветливые и доброжелательные, -- призналась девочка.
По словам ее мамы Светланы Кирюшкиной, волшебная сказка очень нужна не только детям, но и взрослым.
- Все верят в чудо и ждут исполнения желаний. С каждым годом в городе на новогодних каникулах становится всё интереснее и интереснее. Это меня очень радует, - поделилась женщина.
Дача Деда Мороза не могла вместить сразу всех желающих. Некоторым пришлось подождать своей очереди, чтобы встретиться с главным зимним волшебником, но это вовсе не омрачало праздник.
Ведь рядом с дачей развернулся небольшой снежный городок с несколькими горками. Все желающие могли фотографироваться с ростовыми куклами и соревноваться друг с другом в перетягивании каната.
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