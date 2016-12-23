Сахалинцев просят звонить в полицию о торговле суррогатным алкоголем

Полиция просит сахалинцев и курильчан проявлять осторожность при покупке алкоголя, сообщили агентству в региональном управлении МВД России.

Островитянам советуют не приобретать спиртное у неизвестных или не вызывающих доверия продавцов. Если же они все-таки купили напитки неизвестного происхождения, им следует сообщить об этом в полицию для привлечения к ответственности продавцов суррогатного алкоголя.

Полицейские также предупреждают граждан об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, через Интернет либо по ценам более низким, чем установлено приказами Министерства финансов. Подозрение покупателей должна вызвать и продукция с маркировкой Duty free вне специализированных для данного вида товаров магазинах.

Приобретая алкоголь, необходимо помнить, что на бутылке должна быть акцизная марка. Она печатается на специальной бумаге и имеет особые вкрапления цветных волокон. На ней четко различается соответствующий штрих-код. При подделке мошенники исключают оригинальные выступающие надписи на бутылках. Чем сложнее исполнение бутылки, тем выше шанс, что в ней оригинальный напиток. Само содержимое бутылки должно быть без маслянистых пятен, посторонних подозрительных запахов и прозрачным.

О случаях изготовления и реализации суррогатов алкоголя, торговли контрафактным спиртным островитяне могут сообщить на 02, а также в круглосуточном режиме на телефон доверия (4242) 789-139.