Южносахалинцы нарядили в парке им. Гагарина виртуальную елку

Театрализованно-игровое представление «В лесу родилась елочка» состоялось сегодня в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске.

Зрители начали собираться на праздник еще за полчаса до его начала. На небольшой сцене здесь развернулась настоящая дискотека. Дети и взрослые танцевали под заводную музыку из советских мультфильмов. А в назначенное время перед публикой появились долгожданные герои - Фея игрушек, Леший, тетка Поганка, Дед Мороз и Снегурочка.

Сюжет

Новый год По сказочному сценарию они должны были найти исчезнувшую с новогодней красавицы хлопушку, чтобы вернуть лесным обитателям праздник. В этом добром деле им помогали маленькие участники представления. Они давали ответы на загадки, танцевали, водили хоровод вокруг новогодней елки.