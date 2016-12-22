Углегорск остался без водоснабжения

Большая часть Углегорска сегодня осталась без воды.

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», около 06:20 произошел порыв на центральном водоводе. Авария лишила водоснабжения райцентр за исключением микрорайона бумзавода.

Как сообщили журналистам в единой диспетчерской службе, ремонтники предпринимают меры для ликвидации порыва, который локализуется в районе дома №222 на улице Победы. Однако перед этим работникам МУП «ЖКХ УГП» необходимо откачать порядка 150 кубометров воды, чтобы добраться до трубы и обнаружить место её повреждения.