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3 января 08:13 / Общество / лыжи / юбилей  

На Сахалине стартовала декада спорта и здоровья

Около 200 человек приняли участие 2 января в массовом лыжном забеге в Южно-Сахалинске.

Этот праздник по традиции открыл декаду спорта и здоровья, мероприятия которой пройдут во всех муниципальных образованиях области, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

Забег был рассчитан на любителей лыж, людей без особой физической подготовки. Поэтому дистанция составила всего один километр.

- Мы пришли сюда всей семьей, муж, двое детей и я, - поделилась жительница областного центра Валентина. – Прокатились, с удовольствием подышали свежим воздухом, насладились хорошей погодой, получили заряд бодрости.

Каждый из участников получил подарок и именную карточку. В этом году декада спорта и здоровья организована в виде «СпортКвеста» (расписание мероприятий размещено на официальном сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области по адресу: http://stimol.admsakhalin.ru/sport/dekada-sporta-2017/). Включиться в него на любом этапе и получить памятные подарки могут все желающие. В именной карточке после каждого состязания будут проставлять отметки об участии. Итоги декады спорта и здоровья подведут 15 января. Среди тех, кто наберет наибольшее количество отметок об участии в состязаниях, разыграют призы. Победители получат аксессуары для телефонов, абонементы в тренажерные залы, билеты в кино и многое другое.

- Сегодня в нашем регионе два важных события, - сказал губернатор Олег Кожемяко, который также принял участие в забеге. – Первое – 2 января исполнилось ровно 70 лет с момента образования Сахалинской области в ее современных границах. Я поздравляю всех жителей области с этой знаменательной датой.

По словам главы региона, общая задача островитян - подтвердить, что усилия ветеранов, направленные на развитие Сахалина и Курил, не пропали даром.

- Вместе мы сделаем все, чтобы к завершению 2017 года добиться качественных изменений в сельском хозяйстве региона, туристической отрасли, жилищном строительстве, других ключевых отраслях и доказать: нынешнее поколение сахалинцев и курильчан достойно продолжает дело отцов и дедов. Второе событие – открытие праздничной декады спорта и здоровья, в которую вовлечены все муниципальные образования области. Сегодня много людей приняло участие в лыжном забеге, чтобы приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Все они получили позитивные эмоции. С наступившим новым годом, уважаемые жители области, счастья вам, радости и благополучия! - пожелал в завершение Олег Кожемяко.

Фото регионального минспорта

Теги  Праздник Юбилей Лыжи

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Кожемяко Олег Николаевич

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