Сахалинские огнеборцы ликвидировали два пожара

2 января в 00:10 диспетчеру Углегорского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в доме №18 на ул. Речной. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения шел дым из окна квартиры.

Пожар был локализован в 00:20, а в 00:34 полностью ликвидирован. В тушении были задействованы пять человек и две единицы техники.

В этот же день в 04:05 диспетчеру Ногликского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в жилом доме №17 на ул. Родниковой. Первый пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту прибытия подразделения наблюдалось горение крыши одноэтажного деревянного дома на площади 250 кв. м.

Пожар был локализован в 06:00, а в 10:32 полностью ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 19 человек и 3 единицы техники.

В обоих случаях погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.