На Сахалине и Курилах работает бесплатный прокат лыж

В Южно-Сахалинске поклонники здорового образа жизни могут воспользоваться этой услугой с 10:00 до 12:00 в спортивной школе зимних видов спорта по адресам: ул. Горького, 7/1 и ул. Венская, 5. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Помимо проката лыж, в областном центре действует проект «Социальный фитнес». Бесплатные уроки по освоению техники ходьбы на лыжах проходят каждую субботу и воскресенье.

Также в островном регионе действует «СпортКвест», в котором смогут принять участие все желающие. Самых активных ждут ценные подарки. Главный приз – экшен-камера GоPro и сезонный ски-пасс на «Горный воздух», который разыграют 15 января на спортивно-туристическом комплексе. Остальные участники розыгрыша могут получить поощрительные призы – аксессуары для телефонов от «Мегафона», абонементы в тренажерный зал «Арена», Word Class, билеты в кино от киноконцертного зала «Октябрь», сертификат на посещение японского ресторана «Хоккайдо», продуктовую корзину от магазина «Первый», а также сладкие призы.

Для этого необходимо аккуратно вести именную карточку, которая выдается каждому участнику мероприятий в рамках «Декады спорта и здоровья». Отметки проставляются каждый день сразу по окончании каждого состязания. Регистрироваться заранее не нужно. Старты будут проходить на территории подведомственных учреждений минспорта – в школе зимних видов спорта (лыжная база), ВЦ «Сахалин», ДС «Кристалл», СТК «Горный воздух» и на стадионе «Спартак».

- В этом году мы постарались сделать совершенно другую декаду спорту – более насыщенную и интересную. Все сделано для того, чтобы сахалинцы стали заниматься спортом, - отметил глава регионального минспорта Антон Зайцев.