На Сахалине стартовал шахматный турнир памяти Петросяна
По традиции шахматный год на Сахалине начался с IV Дальневосточного турнира в честь 88-летия со дня рождения девятого чемпиона мира Тиграна Петросяна.
Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, 31 участнику предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе.
Островную школу шахмат представляют практически все сильнейшие шахматисты. Конкурировать с ними будут Олег Рычков, Данила Сутормин и Расул Мусаев из Приморья, которых уже можно считать завсегдатаями крупных островных турниров.
Титул победителя будет отстаивать Олег Рычков, который в январе 2016 года набрал 8,5 очка из 9 возможных. Нынешний турнир он также начал с победы, как, впрочем, и все остальные фавориты.
Наиболее интересные пары второго тура:
Константин Сек – Роман Тихонов
Виталий И – Данила Сутормин
Олег Рычков – Дарья Хохлова
Игорь Чернцов – Алексей Романов
Расул Мусаев – Сергей Габрусев
Сергей И – Денис Син
Владимир Юрьев – Олег Верещагин.
Фото регионального минспорта
Комментарии