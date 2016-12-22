На Сахалине стартовал шахматный турнир памяти Петросяна

По традиции шахматный год на Сахалине начался с IV Дальневосточного турнира в честь 88-летия со дня рождения девятого чемпиона мира Тиграна Петросяна.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, 31 участнику предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе.

Островную школу шахмат представляют практически все сильнейшие шахматисты. Конкурировать с ними будут Олег Рычков, Данила Сутормин и Расул Мусаев из Приморья, которых уже можно считать завсегдатаями крупных островных турниров.

Титул победителя будет отстаивать Олег Рычков, который в январе 2016 года набрал 8,5 очка из 9 возможных. Нынешний турнир он также начал с победы, как, впрочем, и все остальные фавориты.

Наиболее интересные пары второго тура:

Константин Сек – Роман Тихонов

Виталий И – Данила Сутормин

Олег Рычков – Дарья Хохлова

Игорь Чернцов – Алексей Романов

Расул Мусаев – Сергей Габрусев

Сергей И – Денис Син

Владимир Юрьев – Олег Верещагин.