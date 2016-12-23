Сахалинцев научили делать «снежное очарование» из бумаги

Сегодня в литературно-художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин» прошел мастер-класс «Снежное очарование».

Как рассказала корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» методист по музейно-массовой деятельности Татьяна Михайлова, занятие рассчитано на детей младшего и среднего школьного возраста. Родителям, отметила Михайлова, тоже не возбраняется прикоснуться к древнейшему виду рукоделия. Синонимом термина «квиллинг» служит «бумагокручение». Еще его называют искусством изготовления плоских и объемных композиций из скрученных в спиральки полосок бумаги.

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– Сегодня я буду учить посетителей нашего музея делать снежинку. Традиционно для квиллинга используются очень узкие полоски бумаги. Чтобы детям было легче работать, мы увеличили размер полосок и дали более удобные инструменты для их скручивания, - поделилась Татьяна Михайлова.

Перед занятием методист рассказала детям об истории возникновения квиллинга. Школьники узнали, что еще 500 лет назад католические священники с помощью этой техники украшали иконы. В нашей стране он получил широкое распространение в XIX веке. Сегодня педагоги и психологи рекомендуют привлекать к этому занятию детей: квиллинг прекрасно развивает мелкую моторику и учит усидчивости.