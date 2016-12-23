Сахалинцев научили делать «снежное очарование» из бумаги
Сегодня в литературно-художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин» прошел мастер-класс «Снежное очарование».
Как рассказала корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» методист по музейно-массовой деятельности Татьяна Михайлова, занятие рассчитано на детей младшего и среднего школьного возраста. Родителям, отметила Михайлова, тоже не возбраняется прикоснуться к древнейшему виду рукоделия. Синонимом термина «квиллинг» служит «бумагокручение». Еще его называют искусством изготовления плоских и объемных композиций из скрученных в спиральки полосок бумаги.
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– Сегодня я буду учить посетителей нашего музея делать снежинку. Традиционно для квиллинга используются очень узкие полоски бумаги. Чтобы детям было легче работать, мы увеличили размер полосок и дали более удобные инструменты для их скручивания, - поделилась Татьяна Михайлова.
Перед занятием методист рассказала детям об истории возникновения квиллинга. Школьники узнали, что еще 500 лет назад католические священники с помощью этой техники украшали иконы. В нашей стране он получил широкое распространение в XIX веке. Сегодня педагоги и психологи рекомендуют привлекать к этому занятию детей: квиллинг прекрасно развивает мелкую моторику и учит усидчивости.
Мастер-класс «Снежное очарование» – первое обучающее мероприятие музея в наступившем году. В новогодние каникулы музей книги Чехова подготовил для детей несколько занимательных мастер-классов, интерактивные занятия и прочее. Сотрудники учреждения предупредили, что на такие занятия заранее формируются списки, поэтому на них нужно записываться по телефонам: (4242) 43-67-74, 43-65-09, 43-65-18. Уже известно, в каникулы музей планируют посетить около 300 детей.
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