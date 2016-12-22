Рынок «Центральный» в Южно-Сахалинске вновь заработал
Закрытый недавно рынок «Центральный» у Дома торговли вновь открылся для южносахалинцев.
Торговые точки расположились более концентрированно и не на всей территории, которую раньше они занимали. Тем не менее здесь горожане могут приобрести продукты питания и непродовольственные товары.
Как рассказала корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» продавец Елена (фамилию хозяйка торговой точки назвать отказалась), городские власти разрешили остаться ей и ее коллегам здесь до конца весны. Куда торговцы переедут после окончательного закрытия «Центрального», они еще не решили.
– Пока работаем, а что будет дальше – даже и думать об этом не хотим, – посетовала Елена. – Люди привыкли, что здесь всегда можно купить недорогие продукты: местную «молочку», мясо, хлеб, овощи, фрукты, рыбу. Думаю, когда нас окончательно закроют, горожанам это доставит много неудобств.
По словам продавцов, в этом году официально они должны были начать работу лишь 8 января. Но торговцы решили выйти на работу уже сегодня. Они опасаются, что такое нарушение договоренности может им здорово навредить. Видимо, поэтому они не очень охотно идут на контакт с представителями СМИ. Иные и вовсе, завидев фотокамеры, ведут себя агрессивно. Очевидно, продавцы не хотят привлекать к себе ничье внимание, кроме покупателей.
«Центральный» пустовал почти месяц – с середины ноября по конец декабря. Первые торговые точки вернулись сюда в конце прошлого года. Рынок работал даже 31 декабря. Продавцы рассказали, что покупатели этому очень обрадовались – отпала необходимость бежать в другой конец города за продуктами к новогоднему столу.
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