Рынок «Центральный» в Южно-Сахалинске вновь заработал

Закрытый недавно рынок «Центральный» у Дома торговли вновь открылся для южносахалинцев.

Торговые точки расположились более концентрированно и не на всей территории, которую раньше они занимали. Тем не менее здесь горожане могут приобрести продукты питания и непродовольственные товары.

Как рассказала корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» продавец Елена (фамилию хозяйка торговой точки назвать отказалась), городские власти разрешили остаться ей и ее коллегам здесь до конца весны. Куда торговцы переедут после окончательного закрытия «Центрального», они еще не решили.