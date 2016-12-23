Страховые компании обязали заключать ОСАГО через Интернет

Страховые компании будут заключать договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, соответствующий федеральный закон был принят летом прошлого года и вступил в силу 1 января 2017 года. Теперь автовладельцу достаточно заполнить на официальном сайте страховой компании заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо электронной платежной системы. Владелец должен быть готовым к тому, что при оформлении документа ему нужно будет указать паспортные данные, представить сведения о водительском удостоверении и регистрации транспортного средства и проч. Всю эту информацию он может направить страховщику в виде электронных копий документов.

Если страховая компания в течение 30 минут после отправки заявления отказывается заключать договор, владелец транспортного средства может обратиться в территориальное подразделение Банка России либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12, либо на электронную почту fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru).

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт: autoins.ru).